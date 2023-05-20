https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/ekonomist-o-podorozhanii-dollara-amerikanskaya-ekonomika-razrushaetsya--1045884442.html

Экономист о подорожании доллара: американская экономика разрушается

Экономист о подорожании доллара: американская экономика разрушается

В беседе на радио Sputnik экономист Василий Колташов отметил, что дороговизна доллара связана с разрушением американской экономики. 20.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-20T11:40+0300

2023-05-20T11:40+0300

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Новый Блок Новый Блок

В четверг курс доллара превысил 81 рубль впервые с 28 апреля. Колташов подчеркнул, что вопрос о курсе доллара – это всегда вопрос о политике Центральных банков других стран. Что касается курса доллара к рублю, он зависит от двух факторов – цен на нефть и интересов Министерства финансов и ЦБ России.

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