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Экономист о подорожании доллара: американская экономика разрушается
Экономист о подорожании доллара: американская экономика разрушается
В беседе на радио Sputnik экономист Василий Колташов отметил, что дороговизна доллара связана с разрушением американской экономики. 20.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-20T11:40+0300
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В четверг курс доллара превысил 81 рубль впервые с 28 апреля. Колташов подчеркнул, что вопрос о курсе доллара – это всегда вопрос о политике Центральных банков других стран. Что касается курса доллара к рублю, он зависит от двух факторов – цен на нефть и интересов Министерства финансов и ЦБ России.
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подкасты, доллары, валюта, рубль, финансы, сша, россия, аудио
подкасты, доллары, валюта, рубль, финансы, сша, россия, аудио
Экономист о подорожании доллара: американская экономика разрушается
В беседе на радио Sputnik экономист Василий Колташов отметил, что дороговизна доллара связана с разрушением американской экономики.
В четверг курс доллара превысил 81 рубль впервые с 28 апреля.
"В товарном выражении доллар будет стоить, по всей видимости, больше. Сейчас момент дорогого доллара. Относительная дороговизна доллара, а именно, если выражаться в баррелях нефти и тоннах пшеницы, связана с разрушением американской экономики, с дороговизной кредита. Это разрушение опускает мировые цены. Именно в этом выражается текущее усиление доллара," – сказал Колташов.
Колташов подчеркнул, что вопрос о курсе доллара – это всегда вопрос о политике Центральных банков других стран. Что касается курса доллара к рублю, он зависит от двух факторов – цен на нефть и интересов Министерства финансов и ЦБ России.