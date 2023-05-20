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https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/eksperty-otsenili-kak-proshel-pervyy-festival-dlya-turagentov-v-abkhazii-1045911591.html
Эксперты оценили, как прошел первый фестиваль для турагентов в Абхазии
Эксперты оценили, как прошел первый фестиваль для турагентов в Абхазии
Первый туристический фестиваль для турагентов "INTOURIST TRAVEL FEST" проходил в Абхазии с 17 мая. 20.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-20T12:35+0300
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Первый туристический фестиваль прошел в Абхазии удачно, цель мероприятия достигнута. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор департамента внутреннего туризма туристической компании Сергей Стребков.При этом, по мнению Стребкова, отелям Абхазии необходимо повысить клиентоориентированность, повышать уровень обслуживания.По мнению главного специалиста отдела анализа Минтуризма Абхазии Тараща Хутаба, для того, чтобы привлечь в республику больше туристов, также необходимо развивать инфраструктуру в целом.“Для того, чтобы привлекать сюда больше туристов, в первую очередь нужно улучшить сервис. Но также нужны развитая инфраструктура, благоприятный климат. Все должно быть в совокупности. Если объекты размещения будут вкладывать деньги на улучшение инфраструктуры и на улучшение качества обслуживания, то турист, который уже один раз тут побывал, захочет вернуться еще раз. Он может сюда привлечь своих друзей. То есть один человек может привезти сюда еще 5-6 человек. То есть, чем больше будут работать отельеры и государство, тем больше туристов можно будет привлечь в Абхазию”, - добавил Хутаба.В Абхазии прошел первый Туристический фестиваль. Его участниками стали более 200 представителей туриндустрии.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы

Эксперты оценили, как прошел первый фестиваль для турагентов в Абхазии

12:35 20.05.2023 (обновлено: 13:26 20.05.2023)
© Sputnik / Акоп Кущян / Вид на Сухум
Вид на Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2023
© Sputnik / Акоп Кущян /
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Первый туристический фестиваль для турагентов "INTOURIST TRAVEL FEST" проходил в Абхазии с 17 мая.
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Первый туристический фестиваль прошел в Абхазии удачно, цель мероприятия достигнута. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор департамента внутреннего туризма туристической компании Сергей Стребков.

“Агенты, которых мы привезли, действительно, лидеры продаж наших компаний по всем направлениям. Они могли оценить потенциал республики. И эта цель, я считаю, достигнута. Агенты довольны и приемом, и радушием. Мы надеемся, на то, что продажи будут увеличиваться", - подчеркнул директор департамента внутреннего туризма туристической компании Сергей Стребков.

При этом, по мнению Стребкова, отелям Абхазии необходимо повысить клиентоориентированность, повышать уровень обслуживания.
По мнению главного специалиста отдела анализа Минтуризма Абхазии Тараща Хутаба, для того, чтобы привлечь в республику больше туристов, также необходимо развивать инфраструктуру в целом.
“Для того, чтобы привлекать сюда больше туристов, в первую очередь нужно улучшить сервис. Но также нужны развитая инфраструктура, благоприятный климат. Все должно быть в совокупности. Если объекты размещения будут вкладывать деньги на улучшение инфраструктуры и на улучшение качества обслуживания, то турист, который уже один раз тут побывал, захочет вернуться еще раз. Он может сюда привлечь своих друзей. То есть один человек может привезти сюда еще 5-6 человек. То есть, чем больше будут работать отельеры и государство, тем больше туристов можно будет привлечь в Абхазию”, - добавил Хутаба.
В Абхазии прошел первый Туристический фестиваль. Его участниками стали более 200 представителей туриндустрии.
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