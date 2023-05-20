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Хутаба о законопроекте, запрещающем находиться в общественных местах неподобающе одетыми

Хутаба о законопроекте, запрещающем находиться в общественных местах неподобающе одетыми

Председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии Даут Хутаба в интервью радио Sputnik рассказал о законопроекте, запрещающем гостям... 20.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-20T17:10+0300

2023-05-20T17:10+0300

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Хутаба о законопроекте, запрещающем находиться в общественных местах, неподобающе одетыми Хутаба о законопроекте, запрещающем находиться в общественных местах, неподобающе одетыми

17 мая на заседании комитета Народного Собрания Абхазии по государственно-правовой политике депутаты рассмотрели проект закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях", в который предлагается внести дополнение, запрещающее гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом. После обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании принять данный законопроект во втором чтении.Какие именно изменения предлагают депутаты и чем они вызваны, в интервью радио Sputnik рассказал председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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