https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/klientoorientirovannost-i-servis-nad-chem-nuzhno-rabotat-turotrasli-abkhazii-1045911730.html

Клиентоориентированность и сервис: над чем нужно работать туротрасли Абхазии

Клиентоориентированность и сервис: над чем нужно работать туротрасли Абхазии

В Абхазии прошел первый туристический фестиваль для турагентов. Об итогах этого мероприятия в эфире радио Sputnik рассказали главный специалист отдела анализа... 20.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-20T20:30+0300

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Основная цель первого туристического фестиваля Абхазии достигнута, турагенты остались довольны, рассказал в эфире радио Sputnik директор департамента внутреннего туризма туристической компании Сергей Стребков."Цель нашего мероприятия достигнута. Мы рады, что Абхазии удалось принять мероприятие подобного масштаба. Это не просто рекламный тур, а мероприятие, посвященное республике, ее возможностям. Агенты, которых мы привезли - действительно лидеры продаж наших компаний по всем направлениям, в том числе и зарубежным. Они могли оценить потенциал республики, определенные моменты, которые необходимо донести до туристов. Фестиваль был направлен на то, чтобы показать национальные танцы, национальную кухню, чтобы они могли ощутить ту частичку, которую Абхазия готова дать каждому туристу. И эта цель, я считаю, достигнута. Агенты довольны и приемом, и радушием. Мы надеемся, на то, что продажы будут увеличиваться", - подчеркнул директор департамента внутреннего туризма туристической компании Сергей Стребков.При этом, по словам Стребкова, отелям Абхазии необходимо повысить клиентоориентированность, повышать уровень обслуживания.По мнению главного специалиста отдела анализа Минтуризма Абхазии Тараща Хутаба, для того, чтобы привлечь в республику больше туристов, также необходимо развивать инфраструктуру в целом.

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