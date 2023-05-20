https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/peretok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-2020-2023-1045911106.html

Переток электроэнергии из России в Абхазию: 2020-2023

Переток электроэнергии из России в Абхазию: 2020-2023

Более 2,2 миллиарда кВт•ч электроэнергии поставила Россия Абхазии с начала четвертого квартала 2020 года по первый квартал 2023 года. 20.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-20T09:50+0300

2023-05-20T09:50+0300

2023-05-20T09:50+0300

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Больше всего электричества использовала республика за 4 месяца 2021 года — 838 МкВт•ч. Объем социальной поставки определен планом мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии. У республики нет обязательств по оплате перетока.

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