https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/peretok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-2020-2023-1045911106.html
Переток электроэнергии из России в Абхазию: 2020-2023
Переток электроэнергии из России в Абхазию: 2020-2023
Более 2,2 миллиарда кВт•ч электроэнергии поставила Россия Абхазии с начала четвертого квартала 2020 года по первый квартал 2023 года. 20.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-20T09:50+0300
2023-05-20T09:50+0300
2023-05-20T09:50+0300
энергетическая отрасль абхазии
инфографика
мультимедиа
электроэнергия
абхазия
россия
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277903_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9d3f0b83ae0658cf18b2ecb805d6e269.jpg
Больше всего электричества использовала республика за 4 месяца 2021 года — 838 МкВт•ч. Объем социальной поставки определен планом мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии. У республики нет обязательств по оплате перетока.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277903_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_cdb149500162c9a24808932499c6a871.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, электроэнергия, абхазия, россия, экономика, общество, инфографика
инфографика, мультимедиа, электроэнергия, абхазия, россия, экономика, общество, инфографика
Переток электроэнергии из России в Абхазию: 2020-2023
Более 2,2 миллиарда кВт•ч электроэнергии поставила Россия Абхазии с начала четвертого квартала 2020 года по первый квартал 2023 года.
Больше всего электричества использовала республика за 4 месяца 2021 года — 838 МкВт•ч.
Объем социальной поставки определен планом мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии. У республики нет обязательств по оплате перетока.