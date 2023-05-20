"Роман с кокаином" поставят в РУСДРАМе

"Роман с кокаином" - предельно откровенная и поучительная исповедь молодого человека по имени Вадим, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Такие истории поисков себя – вне времени, они обладают пронзительной узнаваемостью как в начале ХХ века, так и сегодня" - говорится в сообщении РУСДРАМа.