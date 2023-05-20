https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/roman-s-kokainom-postavyat-v-rusdrame-1045914089.html
"Роман с кокаином" поставят в РУСДРАМе
"Роман с кокаином" поставят в РУСДРАМе
Премьера нового спектакля РУСДРАМа назначена на июль 2023 года. 20.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-20T13:30+0300
2023-05-20T13:30+0300
2023-05-20T13:30+0300
в абхазии
русдрам
театр
абхазия
сухум
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045358485_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9b990bfed4e0383cb11ea3133e7f06cf.jpg
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. "Роман с кокаином" по произведению русской литературы начала XX века поставят в РУСДРАМе. Репетиции нового спектакля уже начались. Премьера назначена на июль 2023 года.Роман был опубликован под псевдонимом М. Агеев, вопрос авторства долгое время оставался открытым - его приписывали и Набокову, и Бунину.Ставить спектакль будет приглашенный режиссер Роман Кочержевский, многократный номинант премии "Золотая маска", обладатель спецприза премии "Золотой софит".В репетициях участвуют Эмиль Петров, Екатерина Барышева, Мадлена Барциц, Милана Ломия, Лоида Тыркба, Осман Абухба, Кирилл Шишкин, Саид Лазба, Рубен Депелян, Руслан Жиба.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045358485_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f98f0cea1f4a74cde00d3eed42a9e601.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
русдрам, театр, абхазия, сухум, культура
русдрам, театр, абхазия, сухум, культура
"Роман с кокаином" поставят в РУСДРАМе
Премьера нового спектакля РУСДРАМа назначена на июль 2023 года.
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. "Роман с кокаином" по произведению русской литературы начала XX века поставят в РУСДРАМе.
Репетиции нового спектакля уже начались. Премьера назначена на июль 2023 года.
Роман был опубликован под псевдонимом М. Агеев, вопрос авторства долгое время оставался открытым - его приписывали и Набокову, и Бунину.
"Роман с кокаином" - предельно откровенная и поучительная исповедь молодого человека по имени Вадим, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Такие истории поисков себя – вне времени, они обладают пронзительной узнаваемостью как в начале ХХ века, так и сегодня" - говорится в сообщении РУСДРАМа.
Ставить спектакль будет приглашенный режиссер Роман Кочержевский, многократный номинант премии "Золотая маска", обладатель спецприза премии "Золотой софит".
В репетициях участвуют Эмиль Петров, Екатерина Барышева, Мадлена Барциц, Милана Ломия, Лоида Тыркба, Осман Абухба, Кирилл Шишкин, Саид Лазба, Рубен Депелян, Руслан Жиба.