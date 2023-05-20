https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/rossiyanku-ekstradirovali-iz-abkhazii-po-zaprosu-genprokuratury-rf-1045915069.html
Россиянку экстрадировали из Абхазии по запросу Генпрокуратуры РФ
Россиянку экстрадировали из Абхазии по запросу Генпрокуратуры РФ
19 мая 2023 года в сопровождении конвоя МВД Абхазии Бацуева Е.А. была передана представителям компетентных органов России. 20.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-20T16:15+0300
2023-05-20T16:15+0300
2023-05-20T16:15+0300
генеральная прокуратура абхазии
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче гражданки России Бацуевой Е.А. для привлечения к уголовной ответственности. Правоохранители установили, что в производстве военного следственного отдела Следственного комитета России по Брянскому гарнизону находится уголовное дело в отношении Бацуевой. Ее обвиняют в: Бацуеву Е.А. объявили в розыск и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.Препятствий к выдаче Бацуевой Е.А., предусмотренных международными договорами и законодательством республики, не установлено.
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генеральная прокуратура абхазии, генеральная прокуратура рф, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, генеральная прокуратура рф, абхазия
Россиянку экстрадировали из Абхазии по запросу Генпрокуратуры РФ
19 мая 2023 года в сопровождении конвоя МВД Абхазии Бацуева Е.А. была передана представителям компетентных органов России.
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче гражданки России Бацуевой Е.А. для привлечения к уголовной ответственности.
Бацуеву обнаружили на территории республики сотрудники угрозыска МВД Абхазии при координационной деятельности Совместного информационно-координационного цента органов внутренних дел.
Правоохранители установили, что в производстве военного следственного отдела Следственного комитета России по Брянскому гарнизону находится уголовное дело в отношении Бацуевой.
мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана или злоупотреблении доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере,
присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,
присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Бацуеву Е.А. объявили в розыск и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Препятствий к выдаче Бацуевой Е.А., предусмотренных международными договорами и законодательством республики, не установлено.