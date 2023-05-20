https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/zhiteli-abkhazii-smogut-proyti-anonimnoe-i-besplatnoe-obsledovanie-na-vich-i-gepatity-v-s--1045910988.html
Жители Абхазии смогут пройти анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ и гепатиты В, С
Жители Абхазии смогут пройти анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ и гепатиты В, С
Мероприятие проводят Республиканский кожно-венерологический диспансер и СПИД центр. 20.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-20T08:55+0300
2023-05-20T08:55+0300
2023-05-20T08:55+0300
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Обследование на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис смогут пройти все желающие 22 мая, во Всемирный день памяти жертв ВИЧ/СПИДа. Об этом сообщает Минздрав. Акция проводится анонимно и бесплатно.В январе этого года Минздрав передал Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями лабораторное оборудование на сумму 1,472 миллиона рублей. ⠀ Новые аппараты помогают оказывать более качественные медицинские услуги населению.
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спид, вич, абхазия, сухум, медицина
спид, вич, абхазия, сухум, медицина
Жители Абхазии смогут пройти анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ и гепатиты В, С
Мероприятие проводят Республиканский кожно-венерологический диспансер и СПИД центр.
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Обследование на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис смогут пройти все желающие 22 мая, во Всемирный день памяти жертв ВИЧ/СПИДа. Об этом сообщает Минздрав.
Акция проводится анонимно и бесплатно.
Мобильная лаборатория будет работать с 10:00 до 14:00 на территории Республиканской больницы в Сухуме.
В январе этого года Минздрав передал Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями лабораторное оборудование на сумму 1,472 миллиона рублей. ⠀
Новые аппараты помогают оказывать более качественные медицинские услуги населению.