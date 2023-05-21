https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/avariya-na-truboprovode-v-sukhume-ustranena-1045923378.html
Авария на трубопроводе в Сухуме устранена
Авария на трубопроводе в Сухуме устранена
Большая часть Сухума оставалась без воды с утра субботы, 20 мая. 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T19:13+0300
2023-05-21T19:13+0300
2023-05-21T19:13+0300
в абхазии
сухум
администрация города сухум
водоснабжение
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Авария на трубопроводе на улице Лакоба в Сухуме устранена. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik начальник “Водоканала” Даур Пачкория.Авария на трубопроводе на улице Лакоба произошла утром в субботу 20 мая.К вечеру субботы специалисты устранили утечку, но на чугунной трубе образовалась трещина, которую можно было заделать только с помощью стальной врезки.Больше суток без воды оставались жители района Колос, Старого поселка, ВИЭМа, нагорной и центральной части Сухума.
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сухум, администрация города сухум, водоснабжение
сухум, администрация города сухум, водоснабжение
Авария на трубопроводе в Сухуме устранена
Большая часть Сухума оставалась без воды с утра субботы, 20 мая.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Авария на трубопроводе на улице Лакоба в Сухуме устранена. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik начальник “Водоканала” Даур Пачкория.
По его словам, уже запущены насосы, подача воды будет восстановлена.
Авария на трубопроводе на улице Лакоба произошла утром в субботу 20 мая.
К вечеру субботы специалисты устранили утечку, но на чугунной трубе образовалась трещина, которую можно было заделать только с помощью стальной врезки.
Больше суток без воды оставались жители района Колос, Старого поселка, ВИЭМа, нагорной и центральной части Сухума.