https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/boyus-rakov-krabov-i-vsekh-u-kogo-est-kleshni-strakhidetskie-travmy-1045888645.html

Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"

Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"

Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх? 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T10:20+0300

2023-05-21T10:20+0300

2023-05-21T10:25+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/12/1045888480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b681ac5700ade9742e304e1741675fc.jpg

Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы" Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"

Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни. Историю героя Александра разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио