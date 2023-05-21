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Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх? 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T10:20+0300
2023-05-21T10:20+0300
2023-05-21T10:25+0300
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Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни. Историю героя Александра разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.
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Боюсь раков, крабов и всех, у кого есть клешни. "Страхи/Детские травмы"
10:20 21.05.2023 (обновлено: 10:25 21.05.2023)
Паника возникает даже при виде майских жуков, ведь их усики тоже напоминают клешни. Как преодолеть страх?
Детство Александра прошло в деревне. Мальчик часто ходил с семьей на речку купаться и ловить раков. Все было хорошо, но однажды рак больно ущипнул ребенка за палец — до крови. С тех пор Александр боится всех, у кого есть клешни.
Историю героя Александра
разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев
и ведущая подкаста Наталья Лосева.