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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-v-ponedelnik-22-maya-1045919699.html
Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая
Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая
Ремонтно-профилактические работы будут проводиться на подстанции "Гагра-3". 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T13:55+0300
2023-05-21T14:20+0300
энергетическая отрасль абхазии
гагрский район
абхазия
электроснабжение
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая, сообщает "Черноморэнерго". Из-за ремонто-профилактических работ с 11:.00 до 15:00 будет отключена подстанция "Гагра-3".С 11:00 до 12:00 будут отключены подстанции "Холодная речка", "Гячрыпшь" и "Цандрипш-тяга".
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гагрский район, абхазия, электроснабжение
гагрский район, абхазия, электроснабжение

Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая

13:55 21.05.2023 (обновлено: 14:20 21.05.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Линии электропроводов в городе
Линии электропроводов в городе - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Ремонтно-профилактические работы будут проводиться на подстанции "Гагра-3".
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая, сообщает "Черноморэнерго".
Из-за ремонто-профилактических работ с 11:.00 до 15:00 будет отключена подстанция "Гагра-3".
С 11:00 до 12:00 будут отключены подстанции "Холодная речка", "Гячрыпшь" и "Цандрипш-тяга".
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