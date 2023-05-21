https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-v-ponedelnik-22-maya-1045919699.html
Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая
Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая
Ремонтно-профилактические работы будут проводиться на подстанции "Гагра-3". 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T13:55+0300
2023-05-21T13:55+0300
2023-05-21T14:20+0300
энергетическая отрасль абхазии
гагрский район
абхазия
электроснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045865461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04371204d74450b3653c935727dee898.jpg
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая, сообщает "Черноморэнерго". Из-за ремонто-профилактических работ с 11:.00 до 15:00 будет отключена подстанция "Гагра-3".С 11:00 до 12:00 будут отключены подстанции "Холодная речка", "Гячрыпшь" и "Цандрипш-тяга".
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045865461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_692ee2f58fbea028d60a9e125885beeb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, абхазия, электроснабжение
гагрский район, абхазия, электроснабжение
Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая
13:55 21.05.2023 (обновлено: 14:20 21.05.2023)
Ремонтно-профилактические работы будут проводиться на подстанции "Гагра-3".
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Часть Гагрского района останется без света в понедельник 22 мая, сообщает "Черноморэнерго".
Из-за ремонто-профилактических работ с 11:.00 до 15:00 будет отключена подстанция "Гагра-3".
С 11:00 до 12:00 будут отключены подстанции "Холодная речка", "Гячрыпшь" и "Цандрипш-тяга".