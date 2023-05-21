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Часть Сухума вторые сутки остается без воды
Часть Сухума вторые сутки остается без воды
Утром в субботу 20 мая на трубопроводе на улице Лакоба произошла авария. 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T09:25+0300
2023-05-21T09:25+0300
2023-05-21T09:37+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
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абхазия
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Вторые сутки большая часть Сухума остается без воды из-за аварии на трубопроводе на улице Лакоба, сообщает администрация Сухума. Водоснабжение планируют восстановить сегодня к 19:00.По словам главного инженера "Водоканала" Мераба Анкваб, утром 20 мая при запуске насосных установок на улице Лакоба на чугунной трубе обнаружили утечку.Без воды остаются район Колоса, Старый поселок, ВИЭМ, вся нагорная и центральная части Сухума.
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водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия
водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия
Часть Сухума вторые сутки остается без воды
09:25 21.05.2023 (обновлено: 09:37 21.05.2023)
Утром в субботу 20 мая на трубопроводе на улице Лакоба произошла авария.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Вторые сутки большая часть Сухума остается без воды из-за аварии на трубопроводе на улице Лакоба, сообщает администрация Сухума.
Водоснабжение планируют восстановить сегодня к 19:00.
По словам главного инженера "Водоканала" Мераба Анкваб, утром 20 мая при запуске насосных установок на улице Лакоба на чугунной трубе обнаружили утечку.
К вечеру субботы специалисты устранили утечку, но на чугунной трубе образовалась трещина, которую можно заделать только с помощью стальной врезки, ее установят сегодня.
Без воды остаются район Колоса, Старый поселок, ВИЭМ, вся нагорная и центральная части Сухума.