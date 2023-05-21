https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/chast-sukhuma-vtorye-sutki-ostaetsya-bez-vody-1045916581.html

Часть Сухума вторые сутки остается без воды

Часть Сухума вторые сутки остается без воды

Утром в субботу 20 мая на трубопроводе на улице Лакоба произошла авария. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T09:25+0300

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в абхазии

водоснабжение

сухум

администрация города сухум

абхазия

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Вторые сутки большая часть Сухума остается без воды из-за аварии на трубопроводе на улице Лакоба, сообщает администрация Сухума. Водоснабжение планируют восстановить сегодня к 19:00.По словам главного инженера "Водоканала" Мераба Анкваб, утром 20 мая при запуске насосных установок на улице Лакоба на чугунной трубе обнаружили утечку.Без воды остаются район Колоса, Старый поселок, ВИЭМ, вся нагорная и центральная части Сухума.

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водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия