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Делегация Курска посетила Гагрский район
Делегация Курска посетила Гагрский район
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Делегация Курска во главе с заместителем мэра Сергеем Котляровым посетила Гагрский район. 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T13:05+0300
2023-05-21T13:05+0300
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Делегация Курска во главе с заместителем мэра Сергеем Котляровым посетила Гагрский район. В составе делегации также были замначальника организационного отдела комитета внутренней политики администрации Курска Елена Затеева и директор "Детско-юношеской спортивной школы № 1" Виктор Васильев.Курск и Пицунда - города-побратимы с 2008 года.
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курск, гагрский район, гагра, пицунда, абхазия
Делегация Курска посетила Гагрский район
13:05 21.05.2023 (обновлено: 14:13 21.05.2023)
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Делегация Курска во главе с заместителем мэра Сергеем Котляровым посетила Гагрский район.
В составе делегации также были замначальника организационного отдела комитета внутренней политики администрации Курска Елена Затеева и директор "Детско-юношеской спортивной школы № 1" Виктор Васильев.
Им показали социальные и туристические объекты Гагры и Пицунды. Цель визита – развитие сотрудничества и укрепление двусторонних отношений.
Курск и Пицунда - города-побратимы с 2008 года.