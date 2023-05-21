https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/delegatsiya-kurska-posetila-gagrskiy-rayon-1045919591.html

Делегация Курска посетила Гагрский район

Делегация Курска посетила Гагрский район

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Делегация Курска во главе с заместителем мэра Сергеем Котляровым посетила Гагрский район. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

курск

гагрский район

гагра

пицунда

абхазия

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Делегация Курска во главе с заместителем мэра Сергеем Котляровым посетила Гагрский район. В составе делегации также были замначальника организационного отдела комитета внутренней политики администрации Курска Елена Затеева и директор "Детско-юношеской спортивной школы № 1" Виктор Васильев.Курск и Пицунда - города-побратимы с 2008 года.

курск

гагрский район

гагра

пицунда

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курск, гагрский район, гагра, пицунда, абхазия