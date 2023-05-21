https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/dopolnitelnoe-vremya-borets-bagateliya-o-sekrete-sportivnogo-dolgoletiya-1045862534.html

Дополнительное время: борец Багателия о секрете спортивного долголетия

Дополнительное время: борец Багателия о секрете спортивного долголетия

Гостем программы "Дополнительное время" радио Sputnik Абхазия стал двукратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира... 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T15:09+0300

2023-05-21T15:09+0300

2023-05-21T15:09+0300

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самбо

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Дополнительное время: борец Багателия о секрете спортивного долголетия Дополнительное время: борец Багателия о секрете спортивного долголетия

Гостем программы "Дополнительное время" радио Sputnik Абхазия стал двукратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России, победитель Открытого Кубка Москвы среди мастеров, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз –апша" III степени Борис Багателия.Он стал победителем среди мастеров-ветеранов ХХIII турнира по дзюдо, который проходил в Санкт-Петербурге 29 апреля и был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. В турнире участвовал и мастер спорта России по вольной борьбе и самбо Алиас Багателия, он стал серебряным призером среди мужчин.В беседе на радио Борис Багателия рассказал, почему в этот раз выступать на турнире было сложнее, какую моральную поддержку спортсмены получили от представителей диаспоры, как важно помимо физической подготовки тактически выстраивать бой, о коронном приеме.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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