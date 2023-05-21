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Госбюджет Абхазии: 2019-2020
Госбюджет Абхазии: 2019-2020
Почти на три миллиарда рублей увеличился госбюджет Абхазии к 2022 году по сравнению с показателями 2019 года. ⠀ 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T16:36+0300
2023-05-21T16:36+0300
2023-05-21T17:25+0300
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Как объяснили в Минэкономики республики, увеличение достигнуто за счет роста собственных средств, который с 2020 по 2022 год составил 67,1% или 3,2 миллиарда рублей.Объем внешнеторгового оборота Абхазии с 2019 года по 2022 год вырос на 14 млрд руб. При этом объем экспорта за этот же период вырос на один млрд руб, импорта на 13 млрд руб.Среднемесячная заработная плата в 2022 году:
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Госбюджет Абхазии: 2019-2020
16:36 21.05.2023 (обновлено: 17:25 21.05.2023)
Почти на три миллиарда рублей увеличился госбюджет Абхазии к 2022 году по сравнению с показателями 2019 года. ⠀
Как объяснили в Минэкономики республики, увеличение достигнуто за счет роста собственных средств, который с 2020 по 2022 год составил 67,1% или 3,2 миллиарда рублей.
Объем внешнеторгового оборота Абхазии с 2019 года по 2022 год вырос на 14 млрд руб. При этом объем экспорта за этот же период вырос на один млрд руб, импорта на 13 млрд руб.
Среднемесячная заработная плата в 2022 году:
в бюджетной сфере составила 20,1 тыс руб и выросла по отношению к 2019 году (14,5 тыс руб) на 5,6 тыс руб;
в целом по экономике составила 16,2 тыс руб и выросла по отношению к 2019 году (10,9 тыс руб) на 5,3 тыс руб.