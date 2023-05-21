https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/gosbyudzhet-abkhazii-2019-2020-1045921587.html

Госбюджет Абхазии: 2019-2020

Госбюджет Абхазии: 2019-2020

Почти на три миллиарда рублей увеличился госбюджет Абхазии к 2022 году по сравнению с показателями 2019 года. ⠀ 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T16:36+0300

2023-05-21T16:36+0300

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Как объяснили в Минэкономики республики, увеличение достигнуто за счет роста собственных средств, который с 2020 по 2022 год составил 67,1% или 3,2 миллиарда рублей.Объем внешнеторгового оборота Абхазии с 2019 года по 2022 год вырос на 14 млрд руб. При этом объем экспорта за этот же период вырос на один млрд руб, импорта на 13 млрд руб.Среднемесячная заработная плата в 2022 году:

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