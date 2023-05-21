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Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии
Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии
В рамках открытия мемориала участники церемонии высадили аллею деревьев. 21.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Мемориал 102 воинам-односельчанам из Абхазии, погибшим во время Великой Отечественной войны, открыли в селе Виада-Баргяп Галского района, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме. Ремонтно-реставрационные работы были выполнены при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы по инициативе КСОРС Абхазии и молодежного движения Абхазии "Время молодежи".Отмечается, что Москва уделяет большое внимание вопросам увековечивания памяти воинов, погибших при защите Отечества.
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галский район, вов, история, абхазия
галский район, вов, история, абхазия

Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии

12:10 21.05.2023 (обновлено: 12:56 21.05.2023)
© Foto / Пресс-служба "Дома Москвы" Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии
Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2023
© Foto / Пресс-служба "Дома Москвы"
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В рамках открытия мемориала участники церемонии высадили аллею деревьев.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Мемориал 102 воинам-односельчанам из Абхазии, погибшим во время Великой Отечественной войны, открыли в селе Виада-Баргяп Галского района, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме.
Ремонтно-реставрационные работы были выполнены при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы по инициативе КСОРС Абхазии и молодежного движения Абхазии "Время молодежи".
"Сегодня мы отдаем дань памяти 102 воинам-односельчанам села, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны - воинам-победителям, тем, кто, не щадя себя, защищал Отечество и пожертвовал жизнью ради Великой Победы", - говорится в письме министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина, которое зачитал на открытии директор "Дома Москвы" Александр Бигвава.
Отмечается, что Москва уделяет большое внимание вопросам увековечивания памяти воинов, погибших при защите Отечества.
© Foto / Пресс-служба "Дома Москвы" Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии
Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2023
Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии
© Foto / Пресс-служба "Дома Москвы"
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