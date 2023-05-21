https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/memorial-voinam-velikoy-otechestvennoy-voyny-otkryli-v-abkhazii-1045916923.html

Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии

Мемориал воинам Великой Отечественной войны открыли в Абхазии

В рамках открытия мемориала участники церемонии высадили аллею деревьев. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Мемориал 102 воинам-односельчанам из Абхазии, погибшим во время Великой Отечественной войны, открыли в селе Виада-Баргяп Галского района, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме. Ремонтно-реставрационные работы были выполнены при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы по инициативе КСОРС Абхазии и молодежного движения Абхазии "Время молодежи".Отмечается, что Москва уделяет большое внимание вопросам увековечивания памяти воинов, погибших при защите Отечества.

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