https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/minoborony-rossii-obyavilo-ob-osvobozhdenii-artemovska-1045916408.html
Минобороны России объявило об освобождении Артемовска
Минобороны России объявило об освобождении Артемовска
Артемовск - важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T08:30+0300
2023-05-21T08:30+0300
2023-05-21T08:09+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Освобождение Артемовска в ДНР завершено, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР."Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе Кремля.Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
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днр, россия, украина, министерство обороны рф
днр, россия, украина, министерство обороны рф
Минобороны России объявило об освобождении Артемовска
Артемовск - важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik
. Освобождение Артемовска в ДНР завершено, сообщили
в воскресенье в Минобороны России.
"На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - сказали в ведомстве.
Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР.
"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.