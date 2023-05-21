https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/minoborony-rossii-obyavilo-ob-osvobozhdenii-artemovska-1045916408.html

Минобороны России объявило об освобождении Артемовска

Минобороны России объявило об освобождении Артемовска

Артемовск - важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T08:30+0300

2023-05-21T08:30+0300

2023-05-21T08:09+0300

военная спецоперация рф в донбассе

днр

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Освобождение Артемовска в ДНР завершено, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в ДНР."Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе Кремля.Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.

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