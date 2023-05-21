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Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте

Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте

День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру 21 мая. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T14:45+0300

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в абхазии

махаджиры

абхазия

история

гудаутский район

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте в воскресенье 21 мая.Руководство района и общественность возложили цветы у мемориала махаджирам и спустили в море венок.Мероприятие продолжилось в Музее Отечественной войны народа Абхазии, где открыли памятник махаджирам. Композиция "Шьышь нани" создана скульптором Алхасом Курмазия по мотивам одноименной песни. В основе песни лежит культовое стихотворение Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба "Колыбельная махаджиров" (Амҳаџьырқәа ргарашәа" - прим.)"Смысл работы должен быть читаемым, поэтому взял за основу "Шьышь нани" - достаточно известная в Абхазии история. Композицию дополняют штыки. Это говорит о том, что абхазы не добровольно покинули родину, а в последствии войны были изгнаны в Турцию", - отметил Курмазия.Идея создания памятника принадлежит директору музея Гугуце Джикирба. Она рассказала историю знаменитой колыбельной.“Корабль “Махмудия” увозил в Турцию махаджиров. В дороге многие дети умирали, их отнимали у матерей и бросали в море. А одна женщина, у которой умер ребенок, продолжала ему петь колыбельную “Шьышь нани”. Песня о трагедии абхазского народа легла в основу скульптуры”, - отметила Джикирба.Памятник установили в зале “Махаджиры”, который в скором времени будет открыт в гудаутском музее.На церемонии открытия солистка вокально-инструментального ансамбля “Рица” Нателла (Татасик) Бигвава исполнила колыбельную “Шьышь нани”. А ученики школ прочитали стихотворения.21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора находится в Турции.

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