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Выставки, факельное шествие и костер: как почтили память жертв Кавказской войны в Абхазии

Выставки, факельное шествие и костер: как почтили память жертв Кавказской войны в Абхазии

Ежегодно 21 мая в Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T21:45+0300

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День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии в воскресенье 21 мая.Вечером на набережной Сухума прошло шествие организованной колонны во главе с всадниками и факелоносцами. В нем приняли участие десятки людей. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до Набережной махаджиров.У памятника махаджирам общественность и руководство страны возложили цветы и спустили венки в море.Днем на культурно-деловой площадке “Гума” прошли однодневная выставка работ художника Батала Джапуа и лекция кандидата исторических наук Асланбека Мирзоева и директора Центра стратегических исследований Вячеслава Чирикба.На площади перед Абхазским драмтеатром прошла выставка из 12 исторических фотографий и картин репатриантов.Вечер памяти завершился зажиганием "нартских костров", которые ежегодно разжигают представители народов Кавказа в память о махаджирах.

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