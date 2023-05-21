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Выставки, факельное шествие и костер: как почтили память жертв Кавказской войны в Абхазии
Выставки, факельное шествие и костер: как почтили память жертв Кавказской войны в Абхазии
Ежегодно 21 мая в Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов. 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T21:45+0300
2023-05-21T21:45+0300
2023-05-21T21:45+0300
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День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии в воскресенье 21 мая.Вечером на набережной Сухума прошло шествие организованной колонны во главе с всадниками и факелоносцами. В нем приняли участие десятки людей. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до Набережной махаджиров.У памятника махаджирам общественность и руководство страны возложили цветы и спустили венки в море.Днем на культурно-деловой площадке “Гума” прошли однодневная выставка работ художника Батала Джапуа и лекция кандидата исторических наук Асланбека Мирзоева и директора Центра стратегических исследований Вячеслава Чирикба.На площади перед Абхазским драмтеатром прошла выставка из 12 исторических фотографий и картин репатриантов.Вечер памяти завершился зажиганием "нартских костров", которые ежегодно разжигают представители народов Кавказа в память о махаджирах.
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история, мультимедиа, абхазия, видео, махаджиры, видео
история, мультимедиа, абхазия, видео, махаджиры, видео
Выставки, факельное шествие и костер: как почтили память жертв Кавказской войны в Абхазии
Ежегодно 21 мая в Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов.
День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии в воскресенье 21 мая.
Вечером на набережной Сухума прошло шествие организованной колонны во главе с всадниками и факелоносцами. В нем приняли участие десятки людей. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до Набережной махаджиров.
У памятника махаджирам общественность и руководство страны возложили цветы и спустили венки в море.
Днем на культурно-деловой площадке “Гума” прошли однодневная выставка работ художника Батала Джапуа и лекция кандидата исторических наук Асланбека Мирзоева и директора Центра стратегических исследований Вячеслава Чирикба.
На площади перед Абхазским драмтеатром прошла выставка из 12 исторических фотографий и картин репатриантов.
Вечер памяти завершился зажиганием "нартских костров", которые ежегодно разжигают представители народов Кавказа в память о махаджирах.