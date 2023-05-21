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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Число погибших при... 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T18:25+0300
2023-05-21T18:25+0300
2023-05-21T18:41+0300
землетрясение
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в мире
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter.Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.
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землетрясение, турция, в мире
землетрясение, турция, в мире
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции
18:25 21.05.2023 (обновлено: 18:41 21.05.2023)
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter
.
Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 15:46 по местному времени в районе Саимбейли.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.