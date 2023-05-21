https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/zemletryasenie-magnitudoy-49-proizoshlo-v-turtsii-1045923269.html

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Число погибших при... 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T18:25+0300

2023-05-21T18:25+0300

2023-05-21T18:41+0300

землетрясение

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102205/77/1022057771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8aa27ef53ecf7a04ae0c908747f3212.jpg

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter.Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

землетрясение, турция, в мире