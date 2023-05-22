https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/ataev-o-zayavlenii-pashinyana-o-vozmozhnosti-priznaniya-nagornogo-karabakh-za-azerbaydzhanom--1045932149.html

Атаев о заявлении Пашиняна о возможности признания Нагорного Карабах за Азербайджаном

Атаев о заявлении Пашиняна о возможности признания Нагорного Карабах за Азербайджаном

Политолог Артур Атаев о заявлении премьер-министра Армении Пашиняна о том, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии... 22.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-22T15:54+0300

2023-05-22T15:54+0300

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Атаев о заявлении Пашиняна о возможности признания Нагорного Карабах за Азербайджаном Атаев о заявлении Пашиняна о возможности признания Нагорного Карабах за Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, считает неизбежным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном. Сложившуюся ситуация в эфире радио Sputnik прокомментировал кандидат политических наук, политолог, доцент Московского государственного института культуры Артур Атаев. Подробности слушайте в аудиофайле.

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