https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/bank-abkhazii-vypustit-banknotu-k-30-letiyu-pobedy--1045930590.html
Банк Абхазии выпустил банкноту к 30-летию Победы
Банк Абхазии выпустил банкноту к 30-летию Победы
1 абхазский апсар равен 10 российским рублям, но, в соответствии с законом, банкноты не могут быть использованы для оплаты в системе розничной торговли. 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T12:35+0300
2023-05-22T12:35+0300
2023-05-22T16:03+0300
в абхазии
абхазия
новости
национальный банк абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_513949a70c9950ef39a7321494b66cbb.jpg
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Национальный банк Абхазии выпустил в обращение банкноту номиналом 25 апсар. Выход посвящен тридцатилетию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщается на сайте банка.Размер банкноты составляет 150х65 миллиметров, тираж - 15 000 экземпляром. На лицевой стороне банкноты - парящий ястреб и его изображение в профиль, сверху полукругом расположены семь звезд, как на государственном флаге республики.На обратной стороне художник Батал Джапуа изобразил воинов-абхазов. Фоном для изображений на обеих сторонах служит традиционный абхазский орнамент.Банкноты снабжены защитой, в том числе водяными знаками и элементами защиты от копирования.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fff4424d690e74d29b2b566336d6097.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, национальный банк абхазии
абхазия, новости, национальный банк абхазии
Банк Абхазии выпустил банкноту к 30-летию Победы
12:35 22.05.2023 (обновлено: 16:03 22.05.2023)
1 абхазский апсар равен 10 российским рублям, но, в соответствии с законом, банкноты не могут быть использованы для оплаты в системе розничной торговли.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik
. Национальный банк Абхазии выпустил в обращение банкноту номиналом 25 апсар. Выход посвящен тридцатилетию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщается
на сайте банка.
Размер банкноты составляет 150х65 миллиметров, тираж - 15 000 экземпляром.
На лицевой стороне банкноты - парящий ястреб и его изображение в профиль, сверху полукругом расположены семь звезд, как на государственном флаге республики.
На обратной стороне художник Батал Джапуа изобразил воинов-абхазов. Фоном для изображений на обеих сторонах служит традиционный абхазский орнамент.
Банкноты снабжены защитой, в том числе водяными знаками и элементами защиты от копирования.