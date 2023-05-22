https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/bank-abkhazii-vypustit-banknotu-k-30-letiyu-pobedy--1045930590.html

Банк Абхазии выпустил банкноту к 30-летию Победы

Банк Абхазии выпустил банкноту к 30-летию Победы

1 абхазский апсар равен 10 российским рублям, но, в соответствии с законом, банкноты не могут быть использованы для оплаты в системе розничной торговли. 22.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-22T12:35+0300

2023-05-22T12:35+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Национальный банк Абхазии выпустил в обращение банкноту номиналом 25 апсар. Выход посвящен тридцатилетию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщается на сайте банка.Размер банкноты составляет 150х65 миллиметров, тираж - 15 000 экземпляром. На лицевой стороне банкноты - парящий ястреб и его изображение в профиль, сверху полукругом расположены семь звезд, как на государственном флаге республики.На обратной стороне художник Батал Джапуа изобразил воинов-абхазов. Фоном для изображений на обеих сторонах служит традиционный абхазский орнамент.Банкноты снабжены защитой, в том числе водяными знаками и элементами защиты от копирования.

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