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Экономист о росте ВВП Абхазии: есть одно "но"

Экономист о росте ВВП Абхазии: есть одно "но"

Доктор экономических наук Хута Гумба в интервью радио Sputnik прокомментировал данные Минэка страны о росте ВВП за последние пять лет. 22.05.2023, Sputnik Абхазия

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Экономист о росте ВВП Абхазии: есть одно "но" Экономист о росте ВВП Абхазии: есть одно "но"

По данным Министерства экономики Абхазии, предоставленным информационному агентству Sputnik Абхазия, с 2019 года и по сей день рост ВВП составил 131%. К 2022 году совокупный объем производства товаров, работ, услуг был 71,3 миллиарда рублей, в сравнении с 2019 годом – 46,3 миллиарда. ⠀Объем промышленного производства достиг к 2022 году уровня 7,1 миллиарда рублей, показатели 2019 года составляли 6,3 миллиарда.О чем свидетельствуют эти цифры, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой госуправления и менеджмента Абхазского госуниверситета Хута Гумба.Он отметил, что каждое государство должно обеспечивать себе национальную экономическую безопасность. Необходимо сохранять баланс 50 на 50 процентов. Если это есть, то государству можно не беспокоиться об экономической безопасности, подчеркнул Гумба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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