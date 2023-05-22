https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/moe-delo-melikyan-o-professii-ekskursovoda-i-igre-na-achamgure-1045914391.html

Мое дело: Меликян о профессии экскурсовода и игре на ачамгуре

Мое дело: Меликян о профессии экскурсовода и игре на ачамгуре

Как обрести собственный путь, не разочароваться и не изменить себе? Разговор о личном выборе и о том, что его определяет, в программе "Мое дело" на радио... 22.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-22T10:14+0300

2023-05-22T10:14+0300

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Мое дело: Меликян о профессии экскурсовода и игре на ачамгуре Мое дело: Меликян о профессии экскурсовода и игре на ачамгуре

Гостем программы стала экскурсовод Марчелла Меликян. Показывая туристам достопримечательности республики, она играет им и на абхазском народном музыкальном инструменте – ачамгуре.Марчелла рассказала, с чем связан выбор профессии, как влюблять гостей в Абхазию и делать поездки незабываемыми, как не выгореть и становиться лучшим в своем деле.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, профессии, люди, экскурсии, туристы, национальные инструменты, подкасты, аудио, мое дело