https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/moe-delo-melikyan-o-professii-ekskursovoda-i-igre-na-achamgure-1045914391.html
Мое дело: Меликян о профессии экскурсовода и игре на ачамгуре
Мое дело: Меликян о профессии экскурсовода и игре на ачамгуре
Как обрести собственный путь, не разочароваться и не изменить себе? Разговор о личном выборе и о том, что его определяет, в программе "Мое дело" на радио... 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T10:14+0300
2023-05-22T10:14+0300
2023-05-22T11:14+0300
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Мое дело: Меликян о профессии экскурсовода и игре на ачамгуре
Мое дело: Меликян о профессии экскурсовода и игре на ачамгуре
Гостем программы стала экскурсовод Марчелла Меликян. Показывая туристам достопримечательности республики, она играет им и на абхазском народном музыкальном инструменте – ачамгуре.Марчелла рассказала, с чем связан выбор профессии, как влюблять гостей в Абхазию и делать поездки незабываемыми, как не выгореть и становиться лучшим в своем деле.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, профессии, люди, экскурсии, туристы, национальные инструменты, подкасты, аудио, мое дело
абхазия, профессии, люди, экскурсии, туристы, национальные инструменты, подкасты, аудио, мое дело
Мое дело: Меликян о профессии экскурсовода и игре на ачамгуре
10:14 22.05.2023 (обновлено: 11:14 22.05.2023)
Как обрести собственный путь, не разочароваться и не изменить себе? Разговор о личном выборе и о том, что его определяет, в программе "Мое дело" на радио Sputnik Абхазия с Асидой Малия.
Гостем программы стала экскурсовод Марчелла Меликян. Показывая туристам достопримечательности республики, она играет им и на абхазском народном музыкальном инструменте – ачамгуре.
Марчелла рассказала, с чем связан выбор профессии, как влюблять гостей в Абхазию и делать поездки незабываемыми, как не выгореть и становиться лучшим в своем деле.
Полная версия беседы в аудиофайле
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