https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/nezakonno-vvezennye-kvadrotsikly-izyali-u-zhitelya-abkhazii-1045936149.html

Незаконно ввезенные квадроциклы изъяли у жителя Абхазии

Незаконно ввезенные квадроциклы изъяли у жителя Абхазии

Квадроциклы были обнаружены сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой ГТК в ходе оперативно-профилактических мероприятий. 22.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-22T19:24+0300

2023-05-22T19:24+0300

2023-05-22T19:24+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. У жителя села Яштуха Сухумского района изъяли четыре квадроцикла, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии. Сообщается, что квадроциклы были ввезены в республику с нарушением таможенного законодательства. Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.

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