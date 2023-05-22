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Незаконно ввезенные квадроциклы изъяли у жителя Абхазии
Незаконно ввезенные квадроциклы изъяли у жителя Абхазии
Квадроциклы были обнаружены сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой ГТК в ходе оперативно-профилактических мероприятий. 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T19:24+0300
2023-05-22T19:24+0300
2023-05-22T19:24+0300
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. У жителя села Яштуха Сухумского района изъяли четыре квадроцикла, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии. Сообщается, что квадроциклы были ввезены в республику с нарушением таможенного законодательства. Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.
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абхазия, новости
Незаконно ввезенные квадроциклы изъяли у жителя Абхазии
Квадроциклы были обнаружены сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой ГТК в ходе оперативно-профилактических мероприятий.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik.
У жителя села Яштуха Сухумского района изъяли четыре квадроцикла, сообщает
пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.
Сообщается, что квадроциклы были ввезены в республику с нарушением таможенного законодательства.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.