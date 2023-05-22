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Российские войска нанесли удар по аэродрому "Днепр"
Российские войска нанесли удар по аэродрому "Днепр"
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T15:18+0300
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам на аэродроме "Днепр", сообщает пресс-служба Минобороны. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были за сутки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении Киев потерял до 50 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30, склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Донецком направлении – до 270 солдат ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили более 150 бойцов, два пикапа, две гаубицы Д-30, склад боеприпасов 65-й механизированной бригады. На Херсонском направлении за сутки было уничтожено более 20 солдат ВСУ, четыре автомобиля, одна пушка "Гиацинт-Б", гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах. Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, 17 беспилотников, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/ssha-na-eto-ukazyvali-chto-budet-v-zone-svo-posle-osvobozhdeniya-artemovska-1045917754.html
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новости, россия, украина, в мире, донбасс
Российские войска нанесли удар по аэродрому "Днепр"
15:18 22.05.2023 (обновлено: 15:34 22.05.2023)
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
СУХУМ, 22 мая – Sputnik.
Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам на аэродроме "Днепр", сообщает
пресс-служба Минобороны.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет", –
говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были за сутки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении Киев потерял до 50 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30, склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Донецком направлении – до 270 солдат ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили более 150 бойцов, два пикапа, две гаубицы Д-30, склад боеприпасов 65-й механизированной бригады. На Херсонском направлении за сутки было уничтожено более 20 солдат ВСУ, четыре автомобиля, одна пушка "Гиацинт-Б", гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.
Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, 17 беспилотников, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.