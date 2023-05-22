Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-aerodromu-dnepr-1045933561.html
Российские войска нанесли удар по аэродрому "Днепр"
Российские войска нанесли удар по аэродрому "Днепр"
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T15:18+0300
2023-05-22T15:34+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
в мире
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/02/1038934670_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c60a36c0c2228b0829d828c7fcab304.jpg
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам на аэродроме "Днепр", сообщает пресс-служба Минобороны. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были за сутки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении Киев потерял до 50 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30, склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Донецком направлении – до 270 солдат ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили более 150 бойцов, два пикапа, две гаубицы Д-30, склад боеприпасов 65-й механизированной бригады. На Херсонском направлении за сутки было уничтожено более 20 солдат ВСУ, четыре автомобиля, одна пушка "Гиацинт-Б", гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах. Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, 17 беспилотников, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/ssha-na-eto-ukazyvali-chto-budet-v-zone-svo-posle-osvobozhdeniya-artemovska-1045917754.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/02/1038934670_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d3092b3b66e107cf85b7beea9cefca0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, украина, в мире, донбасс
новости, россия, украина, в мире, донбасс

Российские войска нанесли удар по аэродрому "Днепр"

15:18 22.05.2023 (обновлено: 15:34 22.05.2023)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки по управлению стратегическими силами
Тренировки по управлению стратегическими силами - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам на аэродроме "Днепр", сообщает пресс-служба Минобороны.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет", –

говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были за сутки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении Киев потерял до 50 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30, склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Донецком направлении – до 270 солдат ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили более 150 бойцов, два пикапа, две гаубицы Д-30, склад боеприпасов 65-й механизированной бригады. На Херсонском направлении за сутки было уничтожено более 20 солдат ВСУ, четыре автомобиля, одна пушка "Гиацинт-Б", гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.
Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, 17 беспилотников, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Боевая работа штурмовых групп ЧВК Вагнер в Артемовске - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
"США на это указывали": что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска
Вчера, 11:15
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0