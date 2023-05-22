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Жителя Лыхны задержали по подозрению в ввозе наркотиков
Жителя Лыхны задержали по подозрению в ввозе наркотиков
Запрещенное вещество подозреваемый приобрел в Адлере и провез через абхазо-российскую границу 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T22:51+0300
2023-05-22T22:51+0300
2023-05-22T22:51+0300
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Житель села Лыхны Гудаутского района был задержан по подозрению в приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта, а также незаконном ввозе наркотиков в Абхазию. Об этом сообщает МВД республики. Сильнодействующее вещество метадон было найдено у 32-летнего Рафаэля Ванджаша при личном досмотре. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 223 и частью 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Абхазии, расследование продолжается.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Жителя Лыхны задержали по подозрению в ввозе наркотиков
Запрещенное вещество подозреваемый приобрел в Адлере и провез через абхазо-российскую границу
СУХУМ, 22 мая - Sputnik.
Житель села Лыхны Гудаутского района был задержан по подозрению в приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта, а также незаконном ввозе наркотиков в Абхазию. Об этом сообщает
МВД республики.
Сильнодействующее вещество метадон было найдено у 32-летнего Рафаэля Ванджаша при личном досмотре.
Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 223 и частью 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Абхазии, расследование продолжается.