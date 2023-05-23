https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/bolee-70-ukrainskikh-boevikov-likvidirovany-v-belgorodskoy-oblasti-1045947961.html
Более 70 украинских боевиков ликвидированы в Белгородской области
Более 70 украинских боевиков ликвидированы в Белгородской области
22 мая после интенсивных обстрелов подразделение украинского нацформирования вторглось на территорию Белгородской области. 23.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-23T19:29+0300
2023-05-23T19:29+0300
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. В ходе контртеррористической операции в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении за сутки Киев потерял до 110 солдат, две боевые бронированные машины и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - более 65 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.На Донецком направлении в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено более 150 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица "Мста-Б". На Херсонском направлении - свыше 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б". Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах, пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, два склада горючего для военной техники. Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожили 11 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/osvobozhdenie-artemovska--strategicheskaya-pobeda-rossii-1045935477.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/proryv-ukrainskoy-drg-na-belgorodchine-obespechit-velikuyu-mediapobedu-kieva-1045937817.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Более 70 украинских боевиков ликвидированы в Белгородской области
22 мая после интенсивных обстрелов подразделение украинского нацформирования вторглось на территорию Белгородской области.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik
. В ходе контртеррористической операции в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", - говорится в сообщении.
На Купянском направлении за сутки Киев потерял до 110 солдат, две боевые бронированные машины и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - более 65 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено более 150 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица "Мста-Б". На Херсонском направлении - свыше 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах, пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, два склада горючего для военной техники.
Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожили 11 украинских беспилотников.