https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/gagra-ostanetsya-bez-vody-na-sutki-1045949302.html

Гагра останется без воды на сутки

Гагра останется без воды на сутки

"Водоканал" Гагры приносит жителям извинения за временные неудобства. 23.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-23T17:50+0300

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в абхазии

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гагра

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Жители Гагры останутся питьевой воды на сутки, сообщает официальный Telegram-канал администрации района.Подача воды будет прекращена 23 мая в 21:00 и возобновится через сутки.Неудобства связаны с проведением работ по подключению новой трубы на улице Абазгаа.

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