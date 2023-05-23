https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/gagra-ostanetsya-bez-vody-na-sutki-1045949302.html
Гагра останется без воды на сутки
Гагра останется без воды на сутки
"Водоканал" Гагры приносит жителям извинения за временные неудобства. 23.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-23T17:50+0300
2023-05-23T17:50+0300
2023-05-23T17:50+0300
в абхазии
абхазия
гагра
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Жители Гагры останутся питьевой воды на сутки, сообщает официальный Telegram-канал администрации района.Подача воды будет прекращена 23 мая в 21:00 и возобновится через сутки.Неудобства связаны с проведением работ по подключению новой трубы на улице Абазгаа.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, гагра
Гагра останется без воды на сутки
"Водоканал" Гагры приносит жителям извинения за временные неудобства.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik.
Жители Гагры останутся питьевой воды на сутки, сообщает
официальный Telegram-канал администрации района.
Подача воды будет прекращена 23 мая в 21:00 и возобновится через сутки.
Неудобства связаны с проведением работ по подключению новой трубы на улице Абазгаа.