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Генпрокуратура раскрыла подробности убийства в центре Сухума
Генпрокуратура раскрыла подробности убийства в центре Сухума
Убийство произошло примерно в 14:10 на пересечении улиц Ардзинба и Генерала Аршба (бывшая Сахарова) в Сухуме во вторник, 23 мая. 23.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-23T18:35+0300
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2023-05-23T18:35+0300
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. В результате стрельбы в центре Сухума был убит 21-летний гражданин Турции Айдын Ахмет, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.Кроме того, ведомство сообщает, что четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенного общеопасным способом по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии.Расследование продолжается, специалисты проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных в совершении преступления.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Генпрокуратура раскрыла подробности убийства в центре Сухума
Убийство произошло примерно в 14:10 на пересечении улиц Ардзинба и Генерала Аршба (бывшая Сахарова) в Сухуме во вторник, 23 мая.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik.
В результате стрельбы в центре Сухума был убит 21-летний гражданин Турции Айдын Ахмет, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Кроме того, ведомство сообщает, что четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.
Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенного общеопасным способом по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии.
Расследование продолжается, специалисты проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных в совершении преступления.