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Хазин: российская победа в Артемовске, поставила США перед сложным выбором

Хазин: российская победа в Артемовске, поставила США перед сложным выбором

США сейчас перед стратегическим выбором, кого в дальнейшем считать основным геополитическим противником - Россию или Китай, и российская победа в Артемовске... 23.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-23T16:45+0300

2023-05-23T16:45+0300

2023-05-23T16:45+0300

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Хазин: российская победа в Артемовске, поставила США перед сложным выбором Хазин: российская победа в Артемовске, поставила США перед сложным выбором

США сейчас перед стратегическим выбором, кого в дальнейшем считать основным геополитическим противником - Россию или Китай, и российская победа в Артемовске очень сильно влияет на этот выбор, считает российский эксперт Михаил Хазин.После взятия российскими вооруженными силами Артемовска США оказались перед серьезным геополитическим выбором: либо "отпустить" давление на Россию и переключиться на "зажим" Китая, либо продолжить поддерживать киевский режим, считает собеседник Sputnik."Это стратегическое решение американцам необходимо принимать прямо сейчас. Если его не примет Байден, его примет кто-то за Байдена. Уберут при этом Байдена, или не уберут - это не важно", - рассуждает Хазин.Вариантов стратегического решения у США на данный момент всего два, считает эксперт."Либо мы отпускаем Китай и зажимаем Россию на западе, или мы переориентируемся на зажим Китая и тогда опускаем Россию", - говорит Хазин.По его мнению, взятие Артемовска очень сильно снижает шансы тех игроков, которые хотят усиливать западную линию, потому что они уже понимают, что справиться с этим у них не получится.По словам российского эксперта, получится или не получится у США справиться с Китаем - непонятно, но, по крайней мере, они могут попробовать. Если же не "зажать" Китай прямо сейчас, то с учетом инвестиций, идущих в китайскую экономику, перехват стратегической инициативы закончится падением американского производства, что означает появление просто огромных проблем в США.

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россия, сша, политика, в мире, безопасность, китай, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), подкасты, аудио