https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/takie-obstoyatelstva-piliya-o-rabote-obschestvennoy-palaty-po-mezhetnicheskim-voprosam--1045932302.html

Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам

Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам

Общественный деятель Давид Пилия в эфире радио Sputnik рассказал о работе комиссии по делам жителей Галского района в Общественной палате. 23.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-23T11:00+0300

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Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам

В Общественной палате создана комиссия, которая будет заниматься вопросами жителей самурзаканского района. Какими именно, в эфире радио Sputnik рассказал глава комиссии, член Общественной палаты Давид Пилия.Он отметил, что Абхазия – страна многонациональная, поэтому у государства должна быть определенная национальная политика. "В Общественной палате все поддержали идею создания комиссии по межэтническим вопросам и системного интегрирования жителей самурзаканского района. Не Галского района, а именно самурзаканского. Самурзакан – это также часть сел Ткуарчала и Очамчыры", – сказал Пилия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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