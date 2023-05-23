https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/takie-obstoyatelstva-piliya-o-rabote-obschestvennoy-palaty-po-mezhetnicheskim-voprosam--1045932302.html
Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам
Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам
Общественный деятель Давид Пилия в эфире радио Sputnik рассказал о работе комиссии по делам жителей Галского района в Общественной палате. 23.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-23T11:00+0300
2023-05-23T11:00+0300
2023-05-23T11:00+0300
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Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам
Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам
В Общественной палате создана комиссия, которая будет заниматься вопросами жителей самурзаканского района. Какими именно, в эфире радио Sputnik рассказал глава комиссии, член Общественной палаты Давид Пилия.Он отметил, что Абхазия – страна многонациональная, поэтому у государства должна быть определенная национальная политика. "В Общественной палате все поддержали идею создания комиссии по межэтническим вопросам и системного интегрирования жителей самурзаканского района. Не Галского района, а именно самурзаканского. Самурзакан – это также часть сел Ткуарчала и Очамчыры", – сказал Пилия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, галский район, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, галский район, аудио
Такие обстоятельства: Пилия о работе Общественной палаты по межэтническим вопросам
Общественный деятель Давид Пилия в эфире радио Sputnik рассказал о работе комиссии по делам жителей Галского района в Общественной палате.
В Общественной палате создана комиссия, которая будет заниматься вопросами жителей самурзаканского района. Какими именно, в эфире радио Sputnik рассказал глава комиссии, член Общественной палаты Давид Пилия.
Он отметил, что Абхазия – страна многонациональная, поэтому у государства должна быть определенная национальная политика.
"В Общественной палате все поддержали идею создания комиссии по межэтническим вопросам и системного интегрирования жителей самурзаканского района. Не Галского района, а именно самурзаканского. Самурзакан – это также часть сел Ткуарчала и Очамчыры", – сказал Пилия.
Подробности слушайте в аудиофайле.