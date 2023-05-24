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Абхазские медики пройдут стажировку в городской больнице Сочи
Абхазские медики пройдут стажировку в городской больнице Сочи
Первыми стажировку в сочинском медучреждении пройдут абхазские реаниматологи. 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T17:00+0300
2023-05-24T17:00+0300
2023-05-24T17:00+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Абхазские медики пройдут бесплатную стажировку в 4-й городской больнице Сочи. Об этом в рамках рабочей поездки договорились главврачи Республиканской больницы и сочинского медучреждения Эрик Хатхва и Игорь Лукьянченко.На встрече также обсуждались вопросы организации работы медицинских учреждений и основы администрирования.Абхазские специалисты ознакомились с работой нескольких отделений сочинской больницы - приемного, лаборатории, отделения сочетанной травмы.
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медицина, абхазия, россия, сочи
медицина, абхазия, россия, сочи
Абхазские медики пройдут стажировку в городской больнице Сочи
Первыми стажировку в сочинском медучреждении пройдут абхазские реаниматологи.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Абхазские медики пройдут бесплатную стажировку в 4-й городской больнице Сочи. Об этом в рамках рабочей поездки договорились главврачи Республиканской больницы и сочинского медучреждения Эрик Хатхва и Игорь Лукьянченко.
"Наши медики, каждый в течение месяца, будут иметь возможность повышать свою квалификацию, совершенствовать навыки и обучаться новым стандартам. На первом этапе мы отправим реаниматологов, потребность в этих специалистах в республике стоит весьма остро на данном этапе. Реанимационное отделение сочинской больницы- это пример для многих. Опыт российских коллег в этом плане очень важен для нас", - отметил Хатхва.
На встрече также обсуждались вопросы организации работы медицинских учреждений и основы администрирования.
Абхазские специалисты ознакомились с работой нескольких отделений сочинской больницы - приемного, лаборатории, отделения сочетанной травмы.