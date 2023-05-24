Абхазские медики пройдут стажировку в городской больнице Сочи

"Наши медики, каждый в течение месяца, будут иметь возможность повышать свою квалификацию, совершенствовать навыки и обучаться новым стандартам. На первом этапе мы отправим реаниматологов, потребность в этих специалистах в республике стоит весьма остро на данном этапе. Реанимационное отделение сочинской больницы- это пример для многих. Опыт российских коллег в этом плане очень важен для нас", - отметил Хатхва.