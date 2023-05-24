https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/deynego-o-monografii-istoriya-ukrainy-otrazhaet-realnyy-khod-sobytiy-1045952796.html

Дейнего о монографии "История Украины": отражает реальный ход событий

Дейнего о монографии "История Украины": отражает реальный ход событий

Об издании монографии "История Украины", о том, какие периоды истории страны в ней охвачены, в эфире радио Sputnik рассказал один из авторов, экс-министр... 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T14:34+0300

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Дейнего о монографии "История Украины": отражает реальный ход событий Дейнего о монографии "История Украины": отражает реальный ход событий

Ученые подготовили монографию "История Украины". В авторский коллектив вошли историки, политологи, эксперты в медиасфере и журналистике. В монографии затрагивается актуальная в нынешних условиях тема — осмысление этапов исторического развития земель, составляющих современную Украину. Монография подготовлена при содействии Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом под руководством директора Фонда Максима Григорьева.О том, как шла работа над монографией "История Украины", об основной цели и есть ли уже отзывы в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал один из авторов Владислав Дейнего. Он также коротко коснулся общей ситуации в Луганске сегодня.По словам Дейнего, в монографии описана практически вся реальная история Украины, как государства."Реальные, а не мнимые события, как это пытаются донести украинские историки, которые ведут историю Украины от доисторических лет. Безусловно, это реальный период истории и заканчивается последними событиями. Спецоперация не вошла в это издание, потому что она готовилась несколько раньше, но охватывает достаточно существенный период. Одна из основных задач - это дать реальную картину истории этого государства. Думаю, надо ставить вопрос уже о следующем издании, в котором будет конец истории этого государства, поскольку перспективы у него, мягко говоря, очень пессимистичные", - сказал Дейнего.Полная версия беседы в аудиофайле.

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