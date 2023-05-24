https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/grazhdanin-azerbaydzhana-obyavlen-rozysk-po-podozreniyu-v-ubiystve-v-tsentre-sukhuma-1045957802.html

Гражданин Азербайджана объявлен в розыск по подозрению в убийстве в центре Сухума

Гражданин Азербайджана объявлен в розыск по подозрению в убийстве в центре Сухума

В результате стрельбы в центре Сухума 23 мая был убит 21-летний гражданин Турции Айдын Ахмет. 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T17:43+0300

2023-05-24T17:43+0300

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Гражданина Азербайджана Ниджата Дадашова объявили в розыск по подозрению в убийстве гражданина Турции Айдына Ахмета, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В ведомстве назвали приметы разыскиваемого - рост примерно 180 сантиметров, крепкое телосложение, короткая стрижка, борода сбрита, на лице густая щетина.МВД просит сообщить любую информацию о Дадашове:Убийство гражданина Турции Айдына Ахмета произошло примерно в 14:10 23 мая на пересечении улиц Ардзинба и Генерала Аршба (бывшая Сахарова) в Сухуме. Еще четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были ранены во время стрельбы. Их доставили в больницу.Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства общеопасным способом.

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