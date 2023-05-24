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Персональная выставка работ художницы Апщи Хагба открылась в Сухуме
Персональная выставка работ художницы Апщи Хагба открылась в Сухуме
Выставка картин "Ночные сказки и розовый конь" будет открыта до 6 июня. 24.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Персональная выставка художницы Апщи Хагба "Ночные сказки и розовый конь" открылась в Сухуме, в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.В экспозицию вошло 36 работ, написанных за последние три года. Апща Хагба надеется, что посмотрев написанные ею картины зритель задумается: "это значит, что я смогла достучаться".Работы выполнены в стиле живописной графики, картины написаны тушью.
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центральный выставочный зал г. сухум, сухум, художники, абхазия, культура
центральный выставочный зал г. сухум, сухум, художники, абхазия, культура

Персональная выставка работ художницы Апщи Хагба открылась в Сухуме

18:20 24.05.2023 (обновлено: 18:53 24.05.2023)
© SputnikПерсональная выставка работ художницы Апщи Хагба открылась в Сухуме
Персональная выставка работ художницы Апщи Хагба открылась в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2023
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Выставка картин "Ночные сказки и розовый конь" будет открыта до 6 июня.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Персональная выставка художницы Апщи Хагба "Ночные сказки и розовый конь" открылась в Сухуме, в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.
В экспозицию вошло 36 работ, написанных за последние три года.
"Я попыталась говорить о том, о чем я переживаю и говорить это на том языке и теми инструментами, которыми я владею. Это мой язык, моя рефлексия того, что я переживала и переживаю на данный момент. Сказала это такая форма, которая очень удобная в плане того, что она доступна и взрослому и ребенку, когда ты можешь говорить об очень важных вещах доступным языком", - сказала автор выставки.
Апща Хагба надеется, что посмотрев написанные ею картины зритель задумается: "это значит, что я смогла достучаться".
Работы выполнены в стиле живописной графики, картины написаны тушью.
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