Персональная выставка работ художницы Апщи Хагба открылась в Сухуме

"Я попыталась говорить о том, о чем я переживаю и говорить это на том языке и теми инструментами, которыми я владею. Это мой язык, моя рефлексия того, что я переживала и переживаю на данный момент. Сказала это такая форма, которая очень удобная в плане того, что она доступна и взрослому и ребенку, когда ты можешь говорить об очень важных вещах доступным языком", - сказала автор выставки.