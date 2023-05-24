https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/posrednik-ozgan-o-rossiysko-abkhazskom-sotrudnichestve-i-rabote-nad-zakonoproektami--1045954006.html
Посредник: Озган о российско-абхазском сотрудничестве и работе над законопроектами
Посредник: Озган о российско-абхазском сотрудничестве и работе над законопроектами
О работе Правительства Абхазии над законопроектами и российско-абхазском сотрудничестве, в интервью радио Sputnik рассказала вице-премьер, министр экономики... 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T16:33+0300
2023-05-24T16:33+0300
2023-05-24T16:34+0300
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Посредник: Озган о российско-абхазском сотрудничестве и работе над законопроектами
Посредник: Озган о российско-абхазском сотрудничестве и работе над законопроектами
Как отметила Озган, на данный момент очень серьезные базовые законы в социальной сфере находятся на этапе завершения согласования и разработки. "Планируем в ближайшее время уже выносить в законодательный орган республики. Это такие базовые законы, как закон "Об образовании", внесение изменений в закон "О здравоохранении", "О донорстве крови", "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", "О социальном обслуживании граждан", "О государственном пенсионном обеспечении", "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного обеспечения", - рассказала ;Кристина Озган. Также она отметила, что важными направлениями являются вопросы урегулирования в экономической сфере. "Здесь также ряд законопроектов находятся на стадии рассмотрения и согласования. Это законопроекты "О государственной пошлине", "О стратегическом планировании", о принятии части 4 гражданского кодекса в области охраны и защите прав интеллектуальной собственности, таможенного кодекса и ряд других направлений. Очень плотно работаем с российской стороной о том, чтобы мы вышли на подписание межправительственного соглашения об избежании двойного налогооблажения", - сообщила Озган. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, россия, сотрудничество, экономика, правительство абхазии, аудио
подкасты, посредник, абхазия, россия, сотрудничество, экономика, правительство абхазии, аудио
Посредник: Озган о российско-абхазском сотрудничестве и работе над законопроектами
16:33 24.05.2023 (обновлено: 16:34 24.05.2023)
О работе Правительства Абхазии над законопроектами и российско-абхазском сотрудничестве, в интервью радио Sputnik рассказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.
Как отметила Озган, на данный момент очень серьезные базовые законы в социальной сфере находятся на этапе завершения согласования и разработки.
"Планируем в ближайшее время уже выносить в законодательный орган республики. Это такие базовые законы, как закон "Об образовании", внесение изменений в закон "О здравоохранении", "О донорстве крови", "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", "О социальном обслуживании граждан", "О государственном пенсионном обеспечении", "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного обеспечения", - рассказала ;Кристина Озган.
Также она отметила, что важными направлениями являются вопросы урегулирования в экономической сфере.
"Здесь также ряд законопроектов находятся на стадии рассмотрения и согласования. Это законопроекты "О государственной пошлине", "О стратегическом планировании", о принятии части 4 гражданского кодекса в области охраны и защите прав интеллектуальной собственности, таможенного кодекса и ряд других направлений. Очень плотно работаем с российской стороной о том, чтобы мы вышли на подписание межправительственного соглашения об избежании двойного налогооблажения", - сообщила Озган.
Подробности слушайте в аудиофайле
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