https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/posrednik-ozgan-o-rossiysko-abkhazskom-sotrudnichestve-i-rabote-nad-zakonoproektami--1045954006.html

Посредник: Озган о российско-абхазском сотрудничестве и работе над законопроектами

Посредник: Озган о российско-абхазском сотрудничестве и работе над законопроектами

О работе Правительства Абхазии над законопроектами и российско-абхазском сотрудничестве, в интервью радио Sputnik рассказала вице-премьер, министр экономики... 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T16:33+0300

2023-05-24T16:33+0300

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Посредник: Озган о российско-абхазском сотрудничестве и работе над законопроектами Посредник: Озган о российско-абхазском сотрудничестве и работе над законопроектами

Как отметила Озган, на данный момент очень серьезные базовые законы в социальной сфере находятся на этапе завершения согласования и разработки. "Планируем в ближайшее время уже выносить в законодательный орган республики. Это такие базовые законы, как закон "Об образовании", внесение изменений в закон "О здравоохранении", "О донорстве крови", "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", "О социальном обслуживании граждан", "О государственном пенсионном обеспечении", "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного обеспечения", - рассказала ;Кристина Озган. Также она отметила, что важными направлениями являются вопросы урегулирования в экономической сфере. "Здесь также ряд законопроектов находятся на стадии рассмотрения и согласования. Это законопроекты "О государственной пошлине", "О стратегическом планировании", о принятии части 4 гражданского кодекса в области охраны и защите прав интеллектуальной собственности, таможенного кодекса и ряд других направлений. Очень плотно работаем с российской стороной о том, чтобы мы вышли на подписание межправительственного соглашения об избежании двойного налогооблажения", - сообщила Озган. Подробности слушайте в аудиофайле.

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