https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/putin-zayavil-o-narastanii-nestabilnosti-v-mire-1045952345.html
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире
Укрепление стабильности в мире требует совместной работы на принципах взаимоуважения, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T10:55+0300
2023-05-24T10:55+0300
2023-05-24T11:15+0300
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в мире
политика
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных государств удержать свое доминирование, полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер добавил, что эта ситуация сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела стран.
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владимир путин, россия, в мире, политика
владимир путин, россия, в мире, политика
Путин заявил о нарастании нестабильности в мире
10:55 24.05.2023 (обновлено: 11:15 24.05.2023)
Укрепление стабильности в мире требует совместной работы на принципах взаимоуважения, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных государств удержать свое доминирование, полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, заявил президент России Владимир Путин.
"В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов", - сказал Путин в видеообращении к участникам проходящей в Подмосковье под эгидой Совета безопасности РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Российский лидер добавил, что эта ситуация сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела стран.