https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/putin-zayavil-o-narastanii-nestabilnosti-v-mire-1045952345.html

Путин заявил о нарастании нестабильности в мире

Путин заявил о нарастании нестабильности в мире

Укрепление стабильности в мире требует совместной работы на принципах взаимоуважения, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. 24.05.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных государств удержать свое доминирование, полностью игнорируя суверенитет и интересы других стран, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер добавил, что эта ситуация сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела стран.

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