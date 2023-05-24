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Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов
Фондовые биржи в США снизились, много потерял сектор производителей предметов роскоши. 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T11:40+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно за сутки потерял 11,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).Акции Louis Vuitton подешевели на 5% по итогам торгов вторника, акции Hermes — на 6,54%, акции Kering (владельца Gucci) — на 2,97%. Агентство Блумберг отмечает, что это связано с опасениями по поводу перспектив спроса на такие товары из-за ослабления экономики США.Французский миллиардер по-прежнему остается на первой строчке в рейтинге самых богатых людей мира, с состоянием в 192 миллиарда долларов.
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общество, в мире
общество, в мире

Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов

11:40 24.05.2023 (обновлено: 12:53 24.05.2023)
© AP Photo Christophe EnaБернар Арно. Глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton)
Бернар Арно. Глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2023
© AP Photo Christophe Ena
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Фондовые биржи в США снизились, много потерял сектор производителей предметов роскоши.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно за сутки потерял 11,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Акции Louis Vuitton подешевели на 5% по итогам торгов вторника, акции Hermes — на 6,54%, акции Kering (владельца Gucci) — на 2,97%. Агентство Блумберг отмечает, что это связано с опасениями по поводу перспектив спроса на такие товары из-за ослабления экономики США.
Французский миллиардер по-прежнему остается на первой строчке в рейтинге самых богатых людей мира, с состоянием в 192 миллиарда долларов.
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