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Шойгу: Россия будет предельно жестко отвечать на украинские диверсии
Шойгу: Россия будет предельно жестко отвечать на украинские диверсии
Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. На следующий день Минобороны заявило, что диверсанты были... 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T15:00+0300
2023-05-24T15:00+0300
2023-05-24T15:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
сергей шойгу
министерство обороны рф
россия
украина
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Российские военные будут предельно жестко отвечать в случае последующих украинских диверсий, подобных нападению на Белгородскую область, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Глава ведомства уточнил, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации.
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина
сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина
Шойгу: Россия будет предельно жестко отвечать на украинские диверсии
Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. На следующий день Минобороны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Российские военные будут предельно жестко отвечать в случае последующих украинских диверсий, подобных нападению на Белгородскую область, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", — подчеркнул он во время коллегии Минобороны.
Глава ведомства уточнил, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации.