https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/shoygu-rossiya-budet-predelno-zhestko-otvechat-na-ukrainskie-diversii--1045954462.html

Шойгу: Россия будет предельно жестко отвечать на украинские диверсии

Шойгу: Россия будет предельно жестко отвечать на украинские диверсии

Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. На следующий день Минобороны заявило, что диверсанты были... 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T15:00+0300

2023-05-24T15:00+0300

2023-05-24T15:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Российские военные будут предельно жестко отвечать в случае последующих украинских диверсий, подобных нападению на Белгородскую область, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Глава ведомства уточнил, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации.

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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина