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Совет Федерации денонсировал ДОВСЕ
Совет Федерации денонсировал ДОВСЕ
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан его обновленный вариант. 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T13:40+0300
2023-05-24T13:40+0300
2023-05-24T13:48+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Совфед на пленарном заседании в среду одобрили закон о денонсации Российской Федерации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее отмечал, что этот договор не отвечает современным реалиям, однако его денонсацией Россия не ставит точку в вопросе диалога о контроле над обычными вооружениями.По словам парламентария, адаптированная версия остается, и ее можно обсуждать дальше, однако нужно включать новые типы вооружений, такие как беспилотники и иные системы, появившиеся с 1990 года.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
совет федерации рф, россия, в мире
совет федерации рф, россия, в мире
Совет Федерации денонсировал ДОВСЕ
13:40 24.05.2023 (обновлено: 13:48 24.05.2023)
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан его обновленный вариант.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Совфед на пленарном заседании в среду одобрили закон о денонсации Российской Федерации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее отмечал, что этот договор не отвечает современным реалиям, однако его денонсацией Россия не ставит точку в вопросе диалога о контроле над обычными вооружениями.
По словам парламентария, адаптированная версия остается, и ее можно обсуждать дальше, однако нужно включать новые типы вооружений, такие как беспилотники и иные системы, появившиеся с 1990 года.