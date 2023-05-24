https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/sovet-federatsii-denonsiroval-dovse-1045953632.html

Совет Федерации денонсировал ДОВСЕ

Совет Федерации денонсировал ДОВСЕ

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан его обновленный вариант. 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T13:40+0300

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2023-05-24T13:48+0300

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Совфед на пленарном заседании в среду одобрили закон о денонсации Российской Федерации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее отмечал, что этот договор не отвечает современным реалиям, однако его денонсацией Россия не ставит точку в вопросе диалога о контроле над обычными вооружениями.По словам парламентария, адаптированная версия остается, и ее можно обсуждать дальше, однако нужно включать новые типы вооружений, такие как беспилотники и иные системы, появившиеся с 1990 года.

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