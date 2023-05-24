https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/turbaza-eksperty-o-prodvizhenii-turisticheskogo-produkta---1045935318.html

Турбаза: эксперты о продвижении туристического продукта

Турбаза: эксперты о продвижении туристического продукта

О том, как продвигать свой туристический продукт, какие инструменты существуют, и почему это так необходимо, в эфире радио Sputnik обсудили президент... 24.05.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: эксперты о продвижении туристического продукта Турбаза: эксперты о продвижении туристического продукта

О том, как продвигать свой туристический продукт, какие инструменты существуют, и почему это так необходимо, в эфире радио Sputnik обсудили президент Абхазского Союза туризма Анна Калягина и PR-директор Ассоциации отельеров АМОС, президент клуба маркетологов Сочи Александра Мирошникова.Как сегодня продвигают туризм, туристические услуги, места размещения в Абхазии, какие виды продвижения существуют вообще, и насколько в республике считают это важным, слушайте в аудиофайле.

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2023

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