https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/umerla-tina-terner-1045962289.html

Умерла Тина Тернер

Умерла Тина Тернер

Певица умерла после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха. 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T22:10+0300

2023-05-24T22:10+0300

2023-05-24T22:22+0300

культура

в мире

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/18/1045962122_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_fc115bf2c31fede482c8d803b7696c70.jpg

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Тина Тернер родилась 26 ноября 1939 года в штате Теннесси, США. Тернер - обладательницей восьми премий "Грэмми". В число наиболее известных композиций артистки входят: "Proud Mary" (1970), "Let's Stay Together" (1984), "Private Dancer" (1984), "What's Love Got to Do with It" (1984), "The Best"(1989).*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, в мире, музыка