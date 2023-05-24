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ВС Украины в Черном море пытались атаковать специальный корабль "Иван Хурс"
ВС Украины в Черном море пытались атаковать специальный корабль "Иван Хурс"
Корабль "Иван Хурс" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач. 24.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-24T17:20+0300
2023-05-24T17:20+0300
2023-05-24T17:20+0300
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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что все беспилотники уничтожены.Там добавили, что "все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, корабль "Иван Хурс" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач".
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министерство обороны рф, черноморский флот, черное море, украина, россия
министерство обороны рф, черноморский флот, черное море, украина, россия
ВС Украины в Черном море пытались атаковать специальный корабль "Иван Хурс"
Корабль "Иван Хурс" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.
СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что все беспилотники уничтожены.
"Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс", выполняющий задачи по обеспечению безопасности газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", - сказали в Минобороны.
Там добавили, что "все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, корабль "Иван Хурс" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач".