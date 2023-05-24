https://sputnik-abkhazia.ru/20230524/vs-ukrainy-v-chernom-more-pytalis-atakovat-spetsialnyy-korabl-ivan-khurs-1045957471.html

ВС Украины в Черном море пытались атаковать специальный корабль "Иван Хурс"

ВС Украины в Черном море пытались атаковать специальный корабль "Иван Хурс"

Корабль "Иван Хурс" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач. 24.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-24T17:20+0300

2023-05-24T17:20+0300

2023-05-24T17:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

черноморский флот

черное море

украина

россия

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что все беспилотники уничтожены.Там добавили, что "все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, корабль "Иван Хурс" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач".

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украина

россия

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Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, черноморский флот, черное море, украина, россия