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Абхазия и Правительство Санкт-Петербурга обсудили вопросы сотрудничества
Абхазия и Правительство Санкт-Петербурга обсудили вопросы сотрудничества
Абхазская и российская стороны договорились продолжать взаимодействие в рамках работы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14... 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T13:10+0300
2023-05-25T13:10+0300
2023-05-25T13:10+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области экологии и сельского хозяйства обсудили первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и член Правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.Стороны отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.Беслан Джопуа подчеркнул, что Абхазия заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Санкт-Петербургом, как с передовым и примерным регионом с точки зрения применения новых технологий. Евгений Григорьев, в свою очередь, добавил, что для Санкт-Петербургу особое значение имеют отношения с Абхазией."Подтверждаю готовность начать работу по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве и плана мероприятий "дорожной карты" между Санкт-Петербургом и Сухумом", - сказал Григорьев.
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сухум, санкт-петербург, россия, абхазия, политика, экономика
сухум, санкт-петербург, россия, абхазия, политика, экономика
Абхазия и Правительство Санкт-Петербурга обсудили вопросы сотрудничества
Абхазская и российская стороны договорились продолжать взаимодействие в рамках работы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области экологии и сельского хозяйства обсудили первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и член Правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.
Стороны отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.
Беслан Джопуа подчеркнул, что Абхазия заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Санкт-Петербургом, как с передовым и примерным регионом с точки зрения применения новых технологий.
"Нам важен обмен опытом в сфере экологической безопасности, утилизации опасных отходов, экологического надзора. Предлагаю нацелиться также на создание условий для межведомственного сотрудничества по направлениям сельского хозяйства, спорта и молодежной политики, а также туризма. Профильные министерства Абхазии готовы выходить на уровень переговоров с коллегами из Санкт-Петербурга", - отметил Джопуа.
Евгений Григорьев, в свою очередь, добавил, что для Санкт-Петербургу особое значение имеют отношения с Абхазией.
"Подтверждаю готовность начать работу по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве и плана мероприятий "дорожной карты" между Санкт-Петербургом и Сухумом", - сказал Григорьев.