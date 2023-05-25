https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/abkhaziya-i-pravitelstvo-sankt-peterburga-obsudili-voprosy-sotrudnichestva--1045980210.html

Абхазия и Правительство Санкт-Петербурга обсудили вопросы сотрудничества

Абхазия и Правительство Санкт-Петербурга обсудили вопросы сотрудничества

Абхазская и российская стороны договорились продолжать взаимодействие в рамках работы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14... 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T13:10+0300

2023-05-25T13:10+0300

2023-05-25T13:10+0300

в абхазии

сухум

санкт-петербург

россия

абхазия

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/19/1045978489_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_2cd4be033a6dc5ea368aaae224ea77cd.jpg

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области экологии и сельского хозяйства обсудили первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и член Правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.Стороны отметили перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.Беслан Джопуа подчеркнул, что Абхазия заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Санкт-Петербургом, как с передовым и примерным регионом с точки зрения применения новых технологий. Евгений Григорьев, в свою очередь, добавил, что для Санкт-Петербургу особое значение имеют отношения с Абхазией."Подтверждаю готовность начать работу по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве и плана мероприятий "дорожной карты" между Санкт-Петербургом и Сухумом", - сказал Григорьев.

сухум

санкт-петербург

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сухум, санкт-петербург, россия, абхазия, политика, экономика