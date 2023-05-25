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Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка"
Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка"
Форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге в рамках второго саммита "Россия-Африка" в июле этого года. 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T13:45+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Об этом заявил глава МИД Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что сотрудничество с Африкой для Абхазии - перспективное направление. Ардзинба поздравил африканских друзей и партнеров с Днем Африки, который отмечается 25 мая.
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Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка"
13:45 25.05.2023 (обновлено: 15:35 25.05.2023)
Форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге в рамках второго саммита "Россия-Африка" в июле этого года.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Об этом заявил глава МИД Инал Ардзинба.
Он подчеркнул, что сотрудничество с Африкой для Абхазии - перспективное направление.
"Наши российские и белорусские друзья очень активно работают с Африкой. Это торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное межгосударственное взаимодействие. Мы как Республика Абхазия, имеем все возможности для поэтапного выстраивания такого диалога", - отметил министр.
Ардзинба поздравил африканских друзей и партнеров с Днем Африки, который отмечается 25 мая.