https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/abkhaziya-primet-uchastie-v-forume-rossiya-afrika-1045980630.html

Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка"

Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка"

Форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге в рамках второго саммита "Россия-Африка" в июле этого года. 25.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазия примет участие в форуме "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Об этом заявил глава МИД Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что сотрудничество с Африкой для Абхазии - перспективное направление. Ардзинба поздравил африканских друзей и партнеров с Днем Африки, который отмечается 25 мая.

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