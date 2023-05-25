https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/ardzinba-politicheskaya-stabilnost-vnutri-strany-vliyaet-na-vneshnyuyu-politiku-1045982523.html
Ардзинба: политическая стабильность внутри страны влияет на внешнюю политику
Ардзинба: политическая стабильность внутри страны влияет на внешнюю политику
Политическая стабильность крайне важна на благо государства, из уважения к тем великим испытаниям, через которые пришлось пройти абхазскому народу, заявил... 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T15:05+0300
2023-05-25T15:05+0300
2023-05-25T15:41+0300
в абхазии
мид абхазии
инал ардзинба
политика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045855824_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_11f14ba1f69bfd7acfbeddd0d22910b6.jpg
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Политическая стабильность внутри страны оказывает огромное воздействие на внешнюю политику Абхазии, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что МИД Абхазии развивает диалог со всеми общественно-политическими силами вне зависимости от политических взглядов. Ардзинба напомнил, что при МИД работает Общественный совет, в рамках которого обсуждаются и принимаются в консультациях с общественно-политическими силами многие решения. Он добавил, что внешнеполитическое ведомство готово к диалогу по фундаментальным вопросам внешней политики Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045855824_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_df2a89cef83e827bb80d01a75b0999ca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, инал ардзинба, политика, абхазия
мид абхазии, инал ардзинба, политика, абхазия
Ардзинба: политическая стабильность внутри страны влияет на внешнюю политику
15:05 25.05.2023 (обновлено: 15:41 25.05.2023)
Политическая стабильность крайне важна на благо государства, из уважения к тем великим испытаниям, через которые пришлось пройти абхазскому народу, заявил глава МИД Абхазии.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Политическая стабильность внутри страны оказывает огромное воздействие на внешнюю политику Абхазии, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба.
Он подчеркнул, что МИД Абхазии развивает диалог со всеми общественно-политическими силами вне зависимости от политических взглядов.
"Наши международные партнеры внимательно отслеживают ситуацию в Республике и принимают конкретные решения, исходя из экономической, социальной и политической ситуации в нашей стране. Это имеет особое значение", - отметил министр.
Ардзинба напомнил, что при МИД работает Общественный совет, в рамках которого обсуждаются и принимаются в консультациях с общественно-политическими силами многие решения. Он добавил, что внешнеполитическое ведомство готово к диалогу по фундаментальным вопросам внешней политики Абхазии.