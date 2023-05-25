https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/ardzinba-politicheskaya-stabilnost-vnutri-strany-vliyaet-na-vneshnyuyu-politiku-1045982523.html

Ардзинба: политическая стабильность внутри страны влияет на внешнюю политику

Ардзинба: политическая стабильность внутри страны влияет на внешнюю политику

Политическая стабильность крайне важна на благо государства, из уважения к тем великим испытаниям, через которые пришлось пройти абхазскому народу, заявил... 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T15:05+0300

2023-05-25T15:05+0300

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Политическая стабильность внутри страны оказывает огромное воздействие на внешнюю политику Абхазии, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что МИД Абхазии развивает диалог со всеми общественно-политическими силами вне зависимости от политических взглядов. Ардзинба напомнил, что при МИД работает Общественный совет, в рамках которого обсуждаются и принимаются в консультациях с общественно-политическими силами многие решения. Он добавил, что внешнеполитическое ведомство готово к диалогу по фундаментальным вопросам внешней политики Абхазии.

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