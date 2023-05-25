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Бильд-редактор Sputnik Абхазия об участии в форуме "Диалог культур": о нас знают

Бильд-редактор Sputnik Абхазия об участии в форуме "Диалог культур": о нас знают

Бильд-редактор Sputnik Абхазия Марианна Кубрава в эфире радио рассказала об участии в Международном форуме "Диалог культур". 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T12:08+0300

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Бильд-редактор Sputnik Абхазия об участии в форуме "Диалог культур": о нас знают Бильд-редактор Sputnik Абхазия об участии в форуме "Диалог культур": о нас знают

XVII Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур" прошел в Санкт-Петербурге. Этот форум уже 17 лет является одной из самых больших площадок, на которой встречаются молодые журналисты более чем из 30 стран мира. На этот раз в нем приняла участие бильд-редактор Sputnik Абхазия Марианна Кубрава. "Было очень много участников, много национальностей. Все разные, интересные. Каждый принес репортаж, которые мы смотрели на протяжении двух дней. Потом проходила фотовыставка, в которой приняло участие 50 человек. Всего было представлено около 400 работ. Мне повезло быть одной из этих пятидесяти. Шесть моих работ тоже представлены на этой выставке. Она проходит в "Эрмитаже. Было приятно, когда подходили люди, которых я видела впервые, и говорили, что они нас знают, были у нас", - рассказала Марианна Кубрава. Слушайте подкаст.

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