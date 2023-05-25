https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/dokazatelstvo-bakhmuta-pobeda-kotoraya-govorit-o-mnogom-1045993472.html

Доказательство Бахмута: победа, которая говорит о многом

Доказательство Бахмута: победа, которая говорит о многом

В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220... 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T20:20+0300

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Алексей Ломия, SputnikВот и подошла к своему логическому завершению история противостояния российских войск и украинской группировки в окрестностях и самом городе Бахмут. Почему Бахмут, а не Артемовск? Да просто потому, что так его называют сами освободители из ЧВК "Вагнер". Они имеют на то право. С их мнением надо считаться. В знак признательности за их беспримерный подвиг, за их самопожертвование, за их отчаянность, за их героизм. Мало кто со мной не согласится, что всем нам, кто искренне болеет за наших бойцов, кому небезразлично, что сейчас происходит на Украине, давно нужна была такая победа. Те почти фатальные просчеты, которые привели к харьковской, а потом и херсонской "перегруппировкам" ввели всех в ступор, в некое уныние. Неужели все совсем так плохо? Неужели такие промахи нельзя исправить? И началось великое сражение, которое войдет в историю, как "бахмутская мясорубка". Из интервью руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина мы узнали ужасающие цифры. Штурмовики в ходе боев за Бахмут потеряли около 20 тысяч бойцов. Но киевская клика при этом не досчитается в своих рядах только убитыми более 50 тысяч и 70 тысяч раненых. Цифры, хоть и в пользу россиян, но все равно это огромные потери.Перемоги не случилосьОдин из американских военных специалистов обрушился с критикой на Пентагон. А ведь действительно. Любой, кто мало-мальски понимает что-то в военной стратегии, должен был усомниться в успехе этой наступательной операции. Никакого значительного численного превосходства ни в личном составе, ни в вооружении не было на стороне наступающих. Это все усугублялось тем, что украинские боевики сидели в хорошо оборудованных по последнему слову техники и оснащению укрепрайонах, которые долгое время, еще до начала СВО, готовили киевские власти.Несомненно, не в пользу штурмующих было и то, что сам главарь киевской клики - Зеленский решил сделать из Бахмута некий символ "сопротивления украинского народа против агрессора". Соответственно, все самое лучшее, самые элитные подразделения были брошены в топку этой битвы. Организовать плотное кольцо, как было в Мариуполе не получилось. Хоть и с проблемами и потерями, но украинское командование организовывало и ротацию личного состава, и подвоз боеприпасов, провианта, и вывоз раненых. Была сильнейшая артиллерийская поддержка из Часова Яра.Момент истиныТеперь уже точно можно утверждать, что, без всякого сомнения, лучшая штурмовая пехота в мире находится в России. И называется она ЧВК "Вагнер". Именно их упертость, умение, напористость, дисциплинированность сыграли роковую роль для украинских войск и "фортеця Бахмут" пала. Все союзники и спонсоры киевского режима теперь в отчаянии. Бахмут стал наглядным примером того, что произойдет в дальнейшем с Киевом и их приспешниками. Пусть не сразу, пусть с большими сложностями и даже ценой невосполнимых потерь, но цель будет достигнута. Для меня она не в территориальных приобретениях или в чем-то другом. Для меня она в возвращении России в мироустройство планеты на место стратегической и мощной державы, с мнением которой надо считаться всем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/osvobozhdenie-artemovska--strategicheskaya-pobeda-rossii-1045935477.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, мнение, украина, россия