https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/fedotov-ob-otbore-abiturientov-v-vuzy-rossii-iz-abkhazii-po-kvotam-rossotrudnichestva--1045954571.html
Федотов об отборе абитуриентов в вузы России из Абхазии по квотам Россотрудничества
Федотов об отборе абитуриентов в вузы России из Абхазии по квотам Россотрудничества
Итоги первого этапа отбора абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России по линии Россотрудничества, в эфире радио Sputnik подвел руководитель... 25.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-25T19:15+0300
2023-05-25T19:15+0300
2023-05-25T19:15+0300
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Федотов об отборе абитуриентов в вузы России из Абхазии по квотам Россотрудничества
Федотов об отборе абитуриентов в вузы России из Абхазии по квотам Россотрудничества
В Россотрудничестве завершился первый этапа отбора абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России. Каковы итоги первого отбора в Россотрудничестве, с какими трудностями столкнулись, рассказал глава представительства в Абхазии Дмитрий Федотов. "Мы завершили отбор по квотам, которые были выделены на Абхазию Остались этапы, в которых ребята будут проходить в рамках тех вузов, в которые они подавали. Большинство подавали заявки сразу в несколько вузов. Они прошли по нашему тестированию, которое проходило с 19 апреля по 5 мая. Теперь вузы проведут свою внутреннюю оценку", - рассказал Федотов. В рамках квотной кампании зарегистрировалось 203 кандидата из Абхазии. Всего на Абхазию в этом году было выделено 110 квот. Говоря об уровне подготовки абитуриентов, Федотов отметил, что был приятно удивлен. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, россотрудничество, вузы, поступление, россия, образование, аудио
подкасты, абхазия, россотрудничество, вузы, поступление, россия, образование, аудио
Федотов об отборе абитуриентов в вузы России из Абхазии по квотам Россотрудничества
Итоги первого этапа отбора абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России по линии Россотрудничества, в эфире радио Sputnik подвел руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов.
В Россотрудничестве завершился первый этапа отбора абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России. Каковы итоги первого отбора в Россотрудничестве, с какими трудностями столкнулись, рассказал глава представительства в Абхазии Дмитрий Федотов.
"Мы завершили отбор по квотам, которые были выделены на Абхазию Остались этапы, в которых ребята будут проходить в рамках тех вузов, в которые они подавали. Большинство подавали заявки сразу в несколько вузов. Они прошли по нашему тестированию, которое проходило с 19 апреля по 5 мая. Теперь вузы проведут свою внутреннюю оценку", - рассказал Федотов.
В рамках квотной кампании зарегистрировалось 203 кандидата из Абхазии. Всего на Абхазию в этом году было выделено 110 квот.
Говоря об уровне подготовки абитуриентов, Федотов отметил, что был приятно удивлен.
Подробности слушайте в аудиофайле.