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Федотов об отборе абитуриентов в вузы России из Абхазии по квотам Россотрудничества

Федотов об отборе абитуриентов в вузы России из Абхазии по квотам Россотрудничества

Итоги первого этапа отбора абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России по линии Россотрудничества, в эфире радио Sputnik подвел руководитель... 25.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-25T19:15+0300

2023-05-25T19:15+0300

2023-05-25T19:15+0300

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Федотов об отборе абитуриентов в вузы России из Абхазии по квотам Россотрудничества Федотов об отборе абитуриентов в вузы России из Абхазии по квотам Россотрудничества

В Россотрудничестве завершился первый этапа отбора абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России. Каковы итоги первого отбора в Россотрудничестве, с какими трудностями столкнулись, рассказал глава представительства в Абхазии Дмитрий Федотов. "Мы завершили отбор по квотам, которые были выделены на Абхазию Остались этапы, в которых ребята будут проходить в рамках тех вузов, в которые они подавали. Большинство подавали заявки сразу в несколько вузов. Они прошли по нашему тестированию, которое проходило с 19 апреля по 5 мая. Теперь вузы проведут свою внутреннюю оценку", - рассказал Федотов. В рамках квотной кампании зарегистрировалось 203 кандидата из Абхазии. Всего на Абхазию в этом году было выделено 110 квот. Говоря об уровне подготовки абитуриентов, Федотов отметил, что был приятно удивлен. Подробности слушайте в аудиофайле.

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